Олег Знарок: "Зачем мне говорить, обращалось ли ко мне "Динамо"

Консультант тренерского штаба сборной России Олег Знарок сказал, что не хочет отвечать на вопросы об интересе к нему со стороны минского и московского "Динамо"

- К вам только минское и московское "Динамо" обращались? Или был еще кто-то?

– Зачем мне говорить, кто и что предлагал? Зачем подставлять людей, которым я отказал? Буквально вчера ко мне обращались из одного клуба. Но обманывать людей, чтобы просто получить деньги – это запросто, но не в моих принципах, и мне хочется чего-то большего. Хочется не просто выхода в плей-офф, а хочется борьбы за Кубок Гагарина. И у меня есть простой подход, как у всех старых тренеров. Ну, может, не у всех, но у меня такой – на живое место не идти. Это вообще не приветствуется. Чисто по-человечески это неправильно. Как бы я к кому ни относился. (Игорь Еронко).

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