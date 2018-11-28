Олег Знарок: "Работать на "Востоке" или на "Западе"? Вообще не важно"

Консультант тренерского штаба сборной России Олег Знарок сказал, что при выборе работы в КХЛ для него не будет иметь значение, в какой конференции играет клуб.

- Где хотели бы работать – на "Востоке" или на "Западе"?

– Да подождите вы. Куда вы торопитесь? Это вообще не важно. Сейчас мне важна молодежка. А когда будет что обсудить на эту тему – обсудим. (Игорь Еронко)

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