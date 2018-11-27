Олег Знарок: "Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех"

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал назначение на должность консультанта штаба национальной команды. Он отметил, что рад вернуться к работе и надеется применить свой опыт на практике.

— Мне предложили работать с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными, - приводит официальный сайт ФХР слова Знарка. - Очень рад снова вернуться к работе. Впереди много дел по подготовке, развитию резерва. За время работы с национальной сборной я приобрел огромный опыт. Надеюсь применить его в работе консультантом штаба. Буду рад, если моя помощь станет вкладом в общий успех.

В обязанности бывшего тренера сборной России входит подготовка резерва – работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными. Знарок будет проводить тренировки для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки "Красная машина", а также консультировать тренеров системы сборных команд.

Напомним, Знарок ранее возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.

ФХР подтвердила назначение Знарка консультантом штаба сборной России

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?