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Газета № 7413, 08.08.2017
Статья опубликована в газете под заголовком: «"Мы никого не боимся, нас никто не испугает"»

Олег Браташ: "Возможно, ребята подумали, что дальше все пойдет само собой"


Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над командой Канады (3:2) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open отметил, что подопечные после удачного начала прекратили выполнять задание. Однако, по словам наставника, он доволен самоотверженностью игроков.  

- Игра получилась боевая, - отметил Браташ. - Противостояние России и Канады на любом уровне получается знаковое. Сегодняшняя игра соответствовала статусу. Сама вывеска встречи несла лучшую мотивацию. Разумеется, трибуны помогали. Хорошо начали, потом прекратили выполнять задание на сто процентов, и игра разладилась. Возможно, ребята подумали, что дальше все пойдет само собой. Потом очень тяжело найти. Хочу похвалить ребят за самоотверженность и в обороне, особенно в меньшинстве. (Игорь ЕРОНКО)

 

Газета № 7413, 08.08.2017
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