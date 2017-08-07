Олег Браташ: "Возможно, ребята подумали, что дальше все пойдет само собой"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после победы над командой Канады (3:2) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open отметил, что подопечные после удачного начала прекратили выполнять задание. Однако, по словам наставника, он доволен самоотверженностью игроков.

- Игра получилась боевая, - отметил Браташ. - Противостояние России и Канады на любом уровне получается знаковое. Сегодняшняя игра соответствовала статусу. Сама вывеска встречи несла лучшую мотивацию. Разумеется, трибуны помогали. Хорошо начали, потом прекратили выполнять задание на сто процентов, и игра разладилась. Возможно, ребята подумали, что дальше все пойдет само собой. Потом очень тяжело найти. Хочу похвалить ребят за самоотверженность и в обороне, особенно в меньшинстве. (Игорь ЕРОНКО)