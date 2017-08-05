Олег Браташ: "Сборную назвали олимпийской, чтобы придать ей веса"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ считает, что молодые игроки, вызываемые в команду, должны понимать – в будущем они имеют шанс выступить на Олимпийских играх. Говоря о наличии в составе таких хоккеистов, как форвард СКА Евгений Кетов, специалист отметил, что состав команды формировался руководством и тренерским штабом первой сборной.

– Олимпийская сборная существует уже второй год. И кто не понимает – значит, не следит за хоккеем, за разъяснениями. На каждом сборе мы разъясняем, для чего она. Но появляются люди, которые до сих пор не понимают. Это, значит, те, которые не интересуются. Для всех давно ясно, что олимпийская сборная – это команда молодых игроков, которые являются кандидатами в основную сборную. И мы в олимпийской сборной готовим ребят для выступления в главной сборной страны на чемпионатах мира и на Олимпиадах. Назвали ее олимпийской сборной, чтобы придать ей значимости и веса, чтобы ребята, которые туда вызываются, понимали, что они кандидаты, они будущие олимпийцы. Если будут здорово себя проявлять.

– Если речь о будущих олимпийцах, то что в команде делают Кетов, Каблуков и Чудинов?

– Так как все знали, что энхаэловцы не будут участвовать в Олимпиаде, а Олимпиада уже через полгода, поэтому состав олимпийской сборной на этот сбор формировался непосредственно руководством и тренерским штабом национальной команды. Если Знарок решил, что нужно проверить здесь ребят, которые постарше, конкретно, допустим, из своей команды СКА, значит, это нужно ему. А мы работаем для главной сборной.