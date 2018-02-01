Никита Трямкин: "Обыграли белорусов - позитивчик"

Защитник сборной России Никита Трямкин после второго матча с Белоруссией (3:0) отметил, что игра получилась хорошей. По его словам, национальная команда забросила трудовые шайбы.

– Хорошая игра, – заявил Трямкин. – Поначалу не удавалось забить. Потом забросили трудовые шайбы и довели до победы. Белорусы хорошо нас противостояли. Сорокин сыграл на "ноль".

– В эпизоде с первым голом Блажиевский угодил в голову Каблукову. Видели эпизод?

– Я не видел то ли в визор, то ли в шлем. Трудовой гол, неважно, как забили, едем дальше.

– Сегодня белорусы взялись серьезнее?

– Да. Хорошая напряженная игра. Главное – забили свои голы, довели до победы, реализовали свои моменты и выиграли по буллитам. Приятно – позитивчик. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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