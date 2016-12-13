На Кубке Первого канала могут сыграть две сборные России

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что в будущем на Кубке Первого канала, кроме основной, может появиться олимпийская сборная России. С сезона 2018/19 в формате Евротура, в который входит московский турнир, возможны изменения. ИИХФ может увеличить количество участников соревнований.

- Идея участия олимпийской сборной России в Кубке Первого канала, безусловно, интересна, - приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. - В будущем, возможно, на турнире сыграют две сборные России - первая и олимпийская.