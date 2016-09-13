Московское "Динамо" не будет заниматься похоронами Петра Девяткина

Пресс-атташе московского "Динамо" Михаил Кравченко сообщил, что клуб вряд ли будет заниматься организацией похорон и оказанием материальной помощи семье погибшего хоккеиста Петра Девяткина. Напомним, что участник Олимпийских игр в составе сборной Казахстана Петр Девяткин, также выступавший за бело-голубых, был найден мертвым в Новосибирске. Следствие предполагает, что это было самоубийство. У Девяткина остались жена и ребенок



– Скорее всего, этим могут заняться те, кто с ним играл – в нашем составе такие есть, – цитирует Кравченко nsn.fm. – Но отмечу, что такие вопросы в наш адрес – не очень правильные. Он – воспитанник казахстанского хоккея. Да, разумеется, мы примем какое-то участие в похоронах. Но о том, чтобы брать на себя всю организацию, речи не идёт. Кстати, с таким же вопросом можно было обратиться и в "Салават Юлаев", и в "Нефтехимик"", за которые Петр также играл.