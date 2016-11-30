Минспорта Бурятии накажет команду "Армеец" за поведение игрока, избившего судей клюшкой

Руководитель Федерации хоккея Республики Бурятия Вячеслав Воронцов подчеркнул, что команда "Армеец" будет жестко наказана за поведение игрока, который избил арбитра клюшкой в матче любительской лиги с "Дорожником". По его словам, подобное поведение недопустимо ни в одном из видов спорта.

– Меры будут применены очень жесткие, как к хоккеистам, так и к команде, – приводит пресс-служба минспорта Бурятии слова Воронцова. – Такого не должно быть ни в хоккее, ни в любом другом виде спорта.

В любительской лиге Бурятии игрок избил судей клюшкой