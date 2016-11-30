14:50 | ХОККЕЙ — Россия

Минспорта Бурятии накажет команду "Армеец" за поведение игрока, избившего судей клюшкой

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Руководитель Федерации хоккея Республики Бурятия Вячеслав Воронцов подчеркнул, что команда "Армеец" будет жестко наказана за поведение игрока, который избил арбитра клюшкой в матче любительской лиги с "Дорожником". По его словам, подобное поведение недопустимо ни в одном из видов спорта.

– Меры будут применены очень жесткие, как к хоккеистам, так и к команде, – приводит пресс-служба минспорта Бурятии слова Воронцова. – Такого не должно быть ни в хоккее, ни в любом другом виде спорта.

В любительской лиге Бурятии игрок избил судей клюшкой

Дополнительная информация

http://msmrb.ru/sport/news/xuliganskie-dejstviya-xokkeista-komandyi-%C2%ABarmeecz%C2%BB-sergeya-petrova-povlechet-nakazanie-vsej-komandyi.html

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