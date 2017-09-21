Медведев поручил разобраться с ситуацией вокруг ледового дворца "Сокольники"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минспорту, Минэкономразвития и Агентству по страхованию вкладов (АСВ) разобраться с ситуацией вокруг московского ледового дворца "Сокольники", информирует "Интерфакс". В настоящее время арена является предметом залога, осталась без хозяина и не используется как спортивный объект.

С просьбой вмешаться в ситуацию к председателю правительства обратился президент хоккейного клуба "Легенды хоккея СССР" Александр Якушев. Он предлагает при поддержке правительства сохранить дворец спорта "Сокольники" как социальный объект и модернизировать.

13 сентября глава правительства в резолюции, адресованной министру спорта Виталию Мутко, министру экономического развития Максиму Орешкину и главе АСВ Юрию Исаеву, поручил "проработать и доложить предложения" по этому вопросу.

Дворец "Сокольники" был открыт 14 апреля 1956 года на территории одноименного парка.