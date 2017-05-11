21:14 | ХОККЕЙ — Россия

Казанский "Зенит" - чемпион России-2016/17!

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Казанский "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В финальном матче подопечные Владимира Алекно в трех сетах обыграли московское "Динамо". Для команды из столицы Татарстана это девятый чемпионский титул. Все они были завоеваны за последние 11 сезонов.

Бронзовые медали выиграл новосибирский "Локомотив", выигравший в матче за третье место у "Белогорья".

Чемпионат России

Мужчины

Суперлига

Финал

"Зенит" (Казань) - "Динамо" (Москва) - 3:0 (25:20, 25:17, 25:16)

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/russia/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

teorver

Да, отличный хоккей!

21:21