ИИХФ провела 300 тестов на допинг в России, лишь 7 проб были положительными

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что организация провела в России более 300 тестов на допинг, и только семь образцов были положительными, сообщает "Р-Спорт". По словам руководителя, это свидетельствует о хорошей антидопинговой системе в хоккее.

Ранее главы антидопинговых агентств 17 стран выступили с призывом отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Сообщалось, что институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) не против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом при усиленной проверке на допинг, но сборная России должна быть отстранена от соревнований.

По словам Фазеля, о качестве работы по противодействию допингу говорит тот факт, что только 2,3 процента от общего количества взятых образцов выявили наличие в организме спортсменов запрещенных препаратов. Также глава ИИХФ заявил, что он отвергает идею "коллективного наказания" российских спортсменов и российским хоккеистам должно быть разрешено выступить на Олимпийских играх-2018.