Игроки КХЛ перед стартом Sochi Hockey Open посетили тренировку маленьких следж-хоккеистов

Игроки олимпийской сборной России и "Сочи" – Егор Коршков, Павел Красковский, Илья Любушкин, Павел Падакин, Никита Щитов и Константин Барулин – перед стартом Sochi Hockey Open посетили тренировку маленьких следж-хоккеистов, информирует официальный сайт КХЛ. Профессионалы не просто поиграли с ребятами в хоккей, но и сами попытались освоить следж-хоккейные сани.

​– Атмосфера здесь получилась просто отличная. Знаете, когда смотришь со стороны на людей в санях для следж-хоккея, кажется, что так кататься не очень-то и тяжело, – отметил Падакин. – Но на самом деле это настолько сложно! Когда меня в них посадили – я ведь даже поехать не смог! А когда вроде бы научился ехать, решил пас отдать – и упал. (Смеется.) В итоге мы покатались минут 30, и к концу их у меня всё болело. А дети просто молодцы.