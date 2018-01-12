Игорь Ларионов: "Не считаю, что мы возвращаемся в СССР"

Легендарный игрок Игорь Ларионов в интервью "СЭ" заявил, что не считает большое количество игроков из СКА и ЦСКА в сборной России возвращением в СССР.
– Немного на тему сборной: 24 игрока из 26 на Кубке Первого канала представляли СКА и ЦСКА.
– Нет смысла затрагивать эту тему. Мы уже ничего не поменяем.
– Илья Брызгалов в этой связи сказал, что мы возвращаемся во времена СССР.
– Я не считаю, что мы возвращаемся. Мы сделали этот проект под Олимпиаду. Что будет дальше – никто не знает. Дай бог, чтобы выиграли. Чтобы хоккей двигался дальше. Но все так непредсказуемо у нас.
– Но от того, что Олимпиада будет выиграна, ничего ведь не изменится.
– Это понятно. Но если мы ее проиграем, все сумасшедшие средства, что были вложены в этот проект, не оправдают себя. И что тогда дальше? Будем ли мы дальше строить песочные замки до Китая? Как мы пойдем, каким образом? Куда идти игроку сборной? А прямо сейчас уже нечего дискутировать. Дай бог, что все они чистые, все игроки из обоймы сборной. Никогда ведь не знаешь. Вроде как решили, что все чистые. Но что будет дальше – никто не знает.
– А как быть с мнением, что если не выиграем Олимпиаду – хоккей нужно закрывать?
– Я не хочу дискутировать. У меня есть свое мнение, но я не хочу его озвучивать, не имею на это права. Эта игра – она феноменальная, если ее правильно развивать. Если даешь хоккеистам и всей лиге гармонично развиваться – это будет хороший проект. Мы ушли немножко в сторону. Изначально сделали много ошибок. Мы по-прежнему их делаем. Но я там ни на что не влияю. (Игорь ЕРОНКО)
traveller09
Прочитал вот сейчас Игоря, а вспомнился мне Андрей Канчельскис. Люди понимают, что в хоккее, что в футболе у нас просто полная разруха из-за, мягко говоря, некомпетентных и вороватых людей, захвативших и подмявших под себя всё. Просто Игорь состоялся за океаном, поэтому говорит мягче, хоть и так понятно, что он имеет ввиду. Андрей же говорит, не приглаживая слов, поэтому вызывает у некоторой части болельщиков, скажем, бурную реакцию. Вот, кстати, в комментариях к последнему интервью Андрея, часто слышалось, что человек не сумел реализовать себя после карьеры игрока, да и карьера у него не ахти (на фоне НЫНЕШНИХ недорослей). Что же вот они скажут о Игоре. Для меня он образец спортсмена-профессионала. Именно такие профессионалы в Европе, заканчивая карьеру игрока, идут в структуру больших клубов и лиг. Но у нас даже Игорь не пригодился в КХЛ. Что уж говорить о футболе.
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