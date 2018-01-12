Игорь Ларионов: "Допинг? Кто-то ведь хочет чего-то побыстрее достичь"

Легендарный игрок Игорь Ларионов в интервью "СЭ" заявил, что никогда не употреблял запрещенные препараты, а был сторонником правильного подхода ко всему. По его мнению, все зависит от самого спортсмена.

– Принято считать, что в хоккее допинг не нужен. Ваше мнение?

– А где он нужен?

– В циклических видах спорта.

– Да ладно! Здесь дело в том, что у нас сегодня все заточено на то, чтобы побыстрее добиться результата. Потому что у всех – контракты. Надо быть побыстрее, посильнее. Короток потому что век спортсмена. У кого-то он будет пять лет, у кого-то десять, у кого-то больше. Все достигают этого по-разному. На моем пути… У меня, естественно, был нормальный подход ко всему. Режим, питание, отношение, сон. Анализ тренировочного процесса. Это все вещи, которые дали мне возможность играть очень долго. Но кто-то ведь хочет чего-то побыстрее достичь.

У меня всегда было и есть так: мы играли вот недавно на Кубок легенд, и мне Слава Фетисов сразу дал банан. Потому что я всегда брал с собой на игру банан. И растягивал его. Банан, вода, банан. И все. И мне ведь не мешало то, что я не принимал никакой судафед. Я провел очень длинную карьеру. И так как она была успешной – значит, все что я делал, работало. И я старался ничего не менять. (Игорь ЕРОНКО)

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