Хоккеисты ЦСКА обыграли СССР в гала-матче памяти Харламова

Хоккеисты ЦСКА одержали победу над командой СССР (9:5) в гала-матче, который был посвящен легендарному игроку Валерию Харламову. Все хоккеисты в этой встрече выступали под номером 17 и с фамилией Харламов на спине.

Главным тренером ЦСКА в этой встрече был президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, сборную СССР возглавлял двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Напомним, что Харламов является двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976), восьмикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом СССР в составе ЦСКА. Он скончался в летом 1981-го на 34-м году жизни в результате автомобильной аварии.