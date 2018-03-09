Глава профсоюза игроков КХЛ избил арбитра

В Одинцово проходит традиционный Кубок вызова среди ветеранов и во время одного из матчей глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко нокаутировал арбитра Владислава Киселева.
Ветерану не понравилось какие-то решения судьи, при этом ни у кого другого вопросов по работе не было. Киселев, который является инспектором ФХР, а также работает на ветеранских турнирах, госпитализирован. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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Millwall82
В стиле Николая Толстых и избиение арбитра Чеботарева.
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shpakЪ
ну мож нах послал. Вот и огреб.
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