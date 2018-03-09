21:30 | Хоккей — Россия

Глава профсоюза игроков КХЛ избил арбитра

2

В Одинцово проходит традиционный Кубок вызова среди ветеранов и во время одного из матчей глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко нокаутировал арбитра Владислава Киселева.

Ветерану не понравилось какие-то решения судьи, при этом ни у кого другого вопросов по работе не было. Киселев, который является инспектором ФХР, а также работает на ветеранских турнирах, госпитализирован. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Дополнительная информация

http://nphl.ru/?sid=27&protocol=11763

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Millwall82

В стиле Николая Толстых и избиение арбитра Чеботарева.

21:40

shpakЪ

ну мож нах послал. Вот и огреб.

21:37

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!