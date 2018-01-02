ФХР пожелала Знарку новых ярких побед у руля сборной России. Видео

ФХР на своем официальном сайте поздравила Олега Знарка с днем рождения. Сегодня главному тренеру сборной России исполняется 55 лет.

- Ваша работа - пример высокого профессионализма для нас. Хочется пожелать Вам новых ярких побед у руля национальной команды, а также крепкого здоровья, счастья, отличного настроения и достижения всех поставленных целей, - говорится в поздравлении от ФХР.

Знарок был назначен главным тренером сборной России в марте 2014-го. В этом же году сборная России под его руководством стала чемпионом мира, одержав победы во всех десяти матчах турнира. Знарок - серебряный призер чемпионата мира-2015, бронзовый призер ЧМ-2016 и ЧМ-2017, а также обладатель Кубка Гагарина-2017 в качестве тренера СКА.

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