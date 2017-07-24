ФХР поздравила Вячеслава Быкова с днем рождения

24 июля день рождения празднует знаменитый хоккеист и тренер Вячеслав Быков. ФХР на своем сайте поздравила двукратного олимпийского чемпиона с 57-летием.

"Федерация хоккея России поздравляет с 57-летием двукратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира Вячеслава Быкова! Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья и огромных успехов в жизни!" - говорится в заявлении пресс-службы.

Быков - пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тренер России. С 2006 по 2011 год возглавлял национальную команду. В качестве тренера привел сборную России к золоту чемпионатов мира-2008, 2009. В КХЛ в качестве тренера завоевывал кубок Гагарина с "Салаватом Юлаевым" (2011) и СКА (2015).