ФХР поздравила Третьяка с 66-летием

Федерация хоккея России (ФХР) в своем официальном Твиттере поздравила президента организации Владислава Третьяка с днем рождения. Легендарному хоккеисту исполняется 66 лет.

– Сегодня день рождения отмечает президент Федерации хоккея России, 3-кратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, легенда нашего хоккея Владислав Третьяк! – говорится в сообщении ФХР. – Поздравляем Владислава Александровича с 66-летием, желаем здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельности!