ФХР поздравила Шипачева и Дадонова

Список важных и приятных дел на сегодня:

1️⃣ Поздравить с днем рождения Вадима Шипачева, ему исполняется 31 год;

2️⃣ Поздравить с днем рождения Евгения Дадонова – 29 лет.

Засчитывается выполнение в том случае, если вы поставите ❤️ и оставите поздравительный комментарий 👇 pic.twitter.com/cU1gUq6nSu