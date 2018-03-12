12:02 | Хоккей — Россия

ФХР поздравила Шипачева и Дадонова


Федерация хоккея России поздравила нападающих сборной Вадима Шипачева и Евгения Дадонова с днем рождения. Уроженцу Череповца исполнился 31 год, а уроженцу Челябинска "стукнуло" 29 лет. Твиттер ФХР предложил болельщикам оставить поздравительный комментарий для хоккеистов.

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