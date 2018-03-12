ФХР поздравила Шипачева и Дадонова

Федерация хоккея России поздравила нападающих сборной Вадима Шипачева и Евгения Дадонова с днем рождения. Уроженцу Череповца исполнился 31 год, а уроженцу Челябинска "стукнуло" 29 лет. Твиттер ФХР предложил болельщикам оставить поздравительный комментарий для хоккеистов.
Список важных и приятных дел на сегодня:– Хоккей России (@russiahockey) 12 марта 2018 г.
1️⃣ Поздравить с днем рождения Вадима Шипачева, ему исполняется 31 год;
2️⃣ Поздравить с днем рождения Евгения Дадонова – 29 лет.
Засчитывается выполнение в том случае, если вы поставите ❤️ и оставите поздравительный комментарий 👇 pic.twitter.com/cU1gUq6nSu
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