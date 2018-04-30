ФХР поздравила Харийса Витолиньша с 50-летием

ФХР поздравила с днем рождения тренера СКА и сборной России Харийса Витолиньша. Сегодня 49-летнему специалисту исполнилось 50 лет.

"Сегодня 50-летие отмечает заслуженный тренер России, олимпийский чемпион Харийс Витолиньш. От всей души поздравляем Харийса с юбилеем и желаем крепкого здоровья, счастья, а также профессиональных и личных успехов", - отмечается в сообщении.