ФХР поздравила Бориса Михайлова с днем рождения

ФХР поздравила легендарного советского нападающего Бориса Михайлова с днем рождения. Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 72 года. Добавим, что Михайлов награжден орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и медалью "За трудовую доблесть". В 2000 году введен в Зал славы ИИХФ.

– Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Бориса Петровича. Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, радости, терпения, успехов в работе и замечательного настроения каждый день, – говорится в сообщении.