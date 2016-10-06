11:06 | ХОККЕЙ — Россия

ФХР поздравила Бориса Михайлова с днем рождения

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ФХР поздравила легендарного советского нападающего Бориса Михайлова с днем рождения. Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 72 года. Добавим, что Михайлов награжден орденами Ленина, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета" и медалью "За трудовую доблесть". В 2000 году введен в Зал славы ИИХФ.

Коллектив Федерации хоккея России от всей души поздравляет Бориса Петровича. Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, радости, терпения, успехов в работе и замечательного настроения каждый день, – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12537

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