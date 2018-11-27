ФХР подтвердила назначение Знарка консультантом штаба сборной России

Федерация хоккея России (ФХР) объявила о подписании соглашения с бывшим главным тренером национальной команды Олегом Знарком.

Главный тренер сборной России на Олимпийских играх-2018, олимпийский чемпион и чемпион мира, будет консультантом штаба сборной. В его обязанности будет входить подготовка резерва – работа с юниорскими, молодежной и олимпийской сборными.



Знарок будет проводить тренировки для команд U-16, U-17, U-18, молодежной и олимпийской сборной в рамках Национальной программы подготовки "Красная машина", а также консультировать тренеров системы сборных команд.

Напомним, Знарок ранее возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.

Знарок вернулся в сборную России. Как, зачем, почему?