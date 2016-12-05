ФХР окажет поддержку Рафаэлю Кадырову

ФХР окажет поддержку известному российскому арбитру Рафаэлю Кадырову, сообщает официальный сайт лиги. У арбитра диагностировано тяжелое заболевание.

Рафаэль Кадыров работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября 2016 года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. За его плечами также весомый международный опыт – он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.