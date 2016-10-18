ФХР обсудит возможность проведения женского чемпионата Европы

Член женского комитета Международной федерации хоккей (ИИХФ) Ольга Вотоловская подчеркнула, что Федерация хоккея России (ФХР) обсудит с европейскими федерациями возможность создания и проведения чемпионата. По ее словам, Россия намерена предложить себя в качестве организатора женских турниров.

- Одна из основных задач в ИИХФ - создание Европейского турнира и для взрослой категории спортсменок, уверена, что это будет очень интересное и полезное соревнование, - приводит пресс-служба Женской хоккейной лиги слова Вотоловской. - В конце октября наша национальная сборная отправится в Германию, где пройдет Турнир четырех наций, так называемый Halloween Cup. Участие в нем также примут сборные команды Германии, Чехии и Швейцарии. Именно там я планирую обсудить с европейцами возможность организации и проведения чемпионата Европы в скором будущем.

Не могу брать на себя ответственность и что-либо утверждать, но ФХР настроена развивать женский хоккей, и, взяв на себя обязательства по проведению крупных состязаний, мы только усилим свои позиции в мировом хоккейном сообществе.