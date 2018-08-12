ФХР будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала заявление на официальном сайте, в котором сообщила, что всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира.

Новость о возможном исключении мужского хоккейного турнира из программы ОИ-2022 со ссылкой на президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля сообщил журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Твиттере.

"Национальная хоккейная лига вправе принимать решение об участии ееигроков в Олимпиаде. Однако, проведение олимпийского хоккейного турнира не зависит от позиции НХЛ.

Олимпиада-2018 показала, что внимание к хоккею и уровень олимпийского турнира остается высоким независимо от участия игроков НХЛ.



ФХР всеми средствами и на всех уровнях будет отстаивать сохранение существующего формата олимпийского хоккейного турнира - выступление ведущих мировых сборных в сильнейшем составе", - говорится в заявлении ФХР.

Ближайший конгресс IIHF пройдет 27-28 сентября на Мальте.