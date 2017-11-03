Фетисов о Putin Team Овечкина: "Я в этом движении уже давно"

Спецпредставитель Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал логичной инициативу форварда сборной России, капитана клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина создать общественное движение Putin Team. По мнению экс-защитника, это поможет совместными усилиями сломать за рубежом стереотипы о России.

"Саша – авторитетный парень, он живет в последнее время этим, и такое его решение логично, – приводит "Р-Спорт" слова Фетисова. – Это не будет лишним, такие известные ребята должны рассказывать о нашей стране и о своем президенте, это нормально. И сама по себе это позиция человека, который знает президента, видит, что происходит в стране, и имеет возможность говорить то, что думает. Хотя не каждый может себе это позволить. Мы должны все вместе сломать стереотипы, которые сложились. И я думаю, что без известных людей это будет непросто".

"Я в этом движении уже очень давно, – заявил также Фетисов о перспективе своего вступления в Putin Team. – У меня сейчас есть ответственность как депутата и как специального представителя – рассказывать о нашей стране и о том, что делает президент России. Получается, что у нас должна быть совместная работа".