Дмитрий Тугарин: "Для НХЛ очень важны вопросы успешности Лиги легенд"

Исполнительный директор Лиги Легенд Дмитрий Тугарин заявил, что "Финал четырех" пройдет, скорее всего, не в Москве. По словам Тугарина, для НХЛ очень важны вопросы успешности проекта, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Франция и Германия активно борются за проведение "Финала четырех", – подчеркнул Тугарин. – Пройдет он, скорее всего, не в Москве. Для Бэттмена были очень важны вопросы успешности проекта, как зарабатываются деньги, телетрансляций. Сторона НХЛ очень хорошо подготовилась к встрече. Глубина вопросов вызвала даже некоторое удивление. Обсуждалось, что 2017-й – год передышки в плане больших турниров, и в это время можно завоевать интерес спонсоров и рекламодателей.

Мы ощутили серьезную поддержку со стороны Рене Фазеля. Наша организация была создана под эгидой ИИХФ, и сегодня мы говорили на одном языке. У нас критерий пока – участие в соревнованиях под эгидой ИИХФ, и Бэттмен говорил о необходимости пересмотра регламента – ведь в НХЛ много известных игроков, не участвовавших в международных соревнованиях под эгидой международной федерации. Мы – гибкая лига и готовы внести эти изменения.