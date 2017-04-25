Дмитрий Медведев поздравил Третьяка с юбилеем

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил с днем рождения президента ФХР Владислава Третьяка. Сегодня прославленному советскому вратарю, трехкратному олимпийскому чемпиону исполнилось 65 лет.

"С вашим именем связана целая эпоха триумфальных побед национальной хоккейной сборной. Редкий талант, блестящая реакция, отличная подготовка в сочетании с мужеством и целеустремленностью помогли вам добиваться успехов на самых престижных международных соревнованиях, трижды подниматься на высшую ступень олимпийского пьедестала, стать лучшим голкипером. Миллионы болельщиков помнят блестящую игру своего непробиваемого вратаря, вашу отточенную технику, умение видеть поле, героическую защиту ворот сборной СССР. А особенно ледовую битву с канадцами в первенствах Суперсерии-72. Благодаря вам тысячи мальчишек в нашей стране мечтали стать хоккеистами", - говорится в обращении Медведева на официальном сайте правительства РФ.