Детский омбудсмен: "Случай, произошедший на детском турнире в Сочи, вопиющий и не единичный"

Детский омбудсмен Московской Области Ксения Мишонова отметила, что комитет по правам ребенка внимательно относится к каждому проявлению к жестокости к юным спортсменам. Мишонова также добавила, что случай, произошедший на детском турнире по хоккею в Сочи, не единичный.

– Случай, произошедший на детском турнире по хоккею в Сочи, вопиющий и, к сожалению, не единичный. Тренеры позволяют себе рукоприкладство, моральное давление, крепкие выражения, мотивируя все это профессиональными целями, забывая порой, что их подопечные – дети. Родители зачастую терпят такие методы воспитания будущих спортсменов, замалчивают, позволяют издеваться над детьми, считая это нормой. Как детский омбудсмен я призываю родителей и самих ребят не терпеть, а заявлять о таких фактах! Бить детей нельзя ни при каких обстоятельствах!

Для нас детский спорт – особая зона внимания. И мы будем внимательно относиться к каждому случаю проявления жестокости по отношению к юным спортсменам. Нельзя приучать детей к унижению! Спорт должен приносить удовольствие! В данном инциденте еще предстоит детально разобраться, поскольку по предварительной информации ударил ребенка не сам тренер, а один из его консультантов. – написала на своей странице в Инстаграм Мишонова.

Напомним, что на Кубке Сириуса тренер команды "Центр-Луч" из подмосковного Сергиева Посада наотмашь ударил своего воспитанника – 14-летнего защитника Никиту Илясова по спине.