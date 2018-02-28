Бюст Владимира Петрова открыли на Аллее славы ЦСКА

Торжественная церемония открытия бюста двукратного олимпийского чемпиона хоккеиста Владимира Петрова состоялась на Аллее славы ЦСКА в Москве, информирует ТАСС.

В церемонии открытия приняли участие президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов, а также двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Напомним, что Петров умер ровно год назад - 28 февраля 2017 года в возрасте 69 лет. Он является 9-кратным чемпионом мира, двукратным олимпийским чемпионом, а также имеет серебряную медаль Игр 1980 года в Лейк-Плэсиде. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.