Борис Михайлов: "Тренеры спортшкол требуют результата. А умеют ли дети играть в хоккей – никого не интересует"

Двукратный олимпийский чемпион, легенда отечественного хоккея Борис Михайлов рассказал о создании Национальной программы подготовки хоккеистов, презентованной Федерацией хоккея России 13 марта. Михайлов также оценил ее пользу и объяснил сложности, которые могут возникнуть при ее реализации.

– Наконец-то появилась программа, на которую надо равняться! – сказал Михайлов. – Сложность у этой программы одна – внедрение.

Есть два ключевых слова: обучение и система. Я бы хотел, чтобы новая система распространилась от Санкт-Петербурга до Владивостока. Чтобы все тренеры работали по ней. Чтобы ребята по всей стране были хорошо обучены, а уже на этой базе они могли участвовать в соревнованиях. В наше время такого не было. Мы все обучались во дворах.

Если все будут работать по единой системе, в российском хоккее не будет разночтения. Если тренер хочет воспитать сильных ребят, он изучит программу и будет по ней работать. Многое будет зависеть от руководителей детских спортивных школ. На сегодняшний день они все требуют от тренеров одного "Результат, результат, результат". Как ты катаешься, как ты бросаешь, умеешь ли делать подкидку – это никого не интересует. А у нас подчас не все умеют это делать даже в профессиональных командах. И я в том числе не умел!

Базовые навыки должны закрепиться, а потом это должно применяться на практике, шлифоваться. А когда игрок заключает первый контракт, он все это уже должен уметь делать. То же самое касается и командной тактики. Когда ты знаешь основы разных систем игры, то, переходя из команды в команду, уже можешь играть в любой хоккей. Что такое великий хоккеист? Это основные умения плюс его фантазия.