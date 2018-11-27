Борис Михайлов: "Рад, что Знарок возвращается в российский хоккей. Такие специалисты на дороге не валяются"

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал назначение бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка на пост консультанта штаба национальной команды. Знарок будет курировать подготовку команд всех возрастов.
– Пока об этом официально не объявлено, могу только сказать, что если это так – то рад за Знарка. Такие специалисты на дороге не валяются, – сказал Михайлов.
– Не считаете ли, что Знарку с его лидерскими качествами может не подойти работа консультанта?
– Если он займет этот пост – значит, он дал согласие на такую работу. (Иван Торопцев)
Напомним, Знарок ранее возглавлял СКА с 2016 по 2018 год и выиграл с командой Кубок Гагарина. Кроме того, он дважды выигрывал этот трофей с "Динамо". Сборную России он привел к победе на чемпионате мира и Олимпиаде.
ФХР подтвердила назначение Знарка консультантом штаба сборной России