Борис Майоров: "Якушев не здоровается со мной с 2000 года"

Экс-капитан "Спартака" и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, которому 11 февраля исполняется 80 лет, в интервью "СЭ" признался, что Александр Якушев не здоровается с ним с 2000 года.

- Могу рассказать, что произошло. Сезон-1999/2000. Якушев – главный тренер "Спартака", я – президент клуба, - рассказал Майоров. - У команды ни игры, ни результата. Прихожу на тренировки – изо дня в день одно и то же. Полное отсутствие идей. Схемы на доске фломастером рисует Саша Баринев, помощник, Якушев в стороне. Аналогичную картину наблюдал и в сборной, с которой он тогда параллельно работал. Вся тактика – на Билялетдинове, ассистенте. Якушев от макета вдалеке.

– Странно.

– Да у меня в голове не укладывается! Собираю в клубе совещание, предлагаю укрепить штаб: "Нужен человек с мозгами. Умеющий анализировать тренировочный процесс, тонко понимающий игру". Остановились на кандидатуре Володи Шадрина. Все "за". Пригласил Якушева, объяснил ситуацию. Он – в штыки.

– А дальше?

– Взял я Володьку – вице-президентом. Трудится в "Спартаке" по сей день. А Якушева, который в том сезоне не вывел команду в Суперлигу, сняли. Вот с тех пор со мной не здоровается. Я же лишь время спустя узнал, почему он так воспринял появление Шадрина. Оказывается, и с ним враждует. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)

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