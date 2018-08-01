Богдан Киселевич: "Свинка и самый долгий овертайм сплотили ЦСКА"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" отметил, что эпидемия свинки и самый долгий матч в истории российского хоккея помогли ЦСКА​ сплотиться. Напомним, пятый матч в серии армейцев против "Йокерита" продлился 142 минуты.

– Давайте поговорим о ЦСКА. Бытует мнение, что если бы не эпидемия свинки, то армейцы могли бы выиграть финал у "Ак Барса". Ведь переболело полкоманды.

– Не могу дать однозначного ответа. Я не болел свинкой и не знаю, какое влияние она оказывает на организм. Судя по ребятам, они герои. Кто-то говорил, что две недели не мог встать с кровати – настолько тяжело переносил болезнь. Кто-то умудрялся возвращаться на лед на четвертый день. Так что пацаны – красавцы. Но все могло повернуться иначе – мы могли сгореть СКА. Болезнь вообще не осталась в памяти. Это был тот фактор, который ты принял и пошел дальше. Там и правда были тяжелые моменты, когда доктор говорил нам, что завтра кто-то из-нас может и не прийти. Скидывайте, мол, фотки с утра, будем смотреть на ваши щеки и шеи. Если что-то увеличится, то оставайтесь дома.

Ключевым моментом стало то, что команда перед прошедшим сезоном у нас обновилась, изменилась тактика. Сменился главный тренер. Да, он уже работал в команде, но все равно смена маленьких деталей дали огромную разницу. Нам пришлось заново сплачиваться. И наверное самый главный момент в плей-офф – серия с "Йокеритом". Когда мы проиграли самый длинный матч в истории нашего хоккея. И несмотря на поражение, нас это очень сильно сплотило. Мы поняли, что все устали, но никто не хотел друг друга подвести. Это был настоящий плей-офф. (Михаил ЗИСЛИС)

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