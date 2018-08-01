Богдан Киселевич: "Хоккей в России – вид спорта номер 1"

Олимпийский чемпион Богдан Киселевич в интервью "СЭ" заявил, что хоккей является спортом номером один в России. Также он добавил, что значка заслуженного мастера спорта у него нет.

– В сети разгорелись споры по поводу звания заслуженных мастеров спорта футболистам. Как вы считаете, правильно ли им дали звание?

– Если оценивать по нашей аудитории, то футбол смотрело очень много народу. Судя по рейтингу, футбольных болельщиков больше. Но все равно я считаю, что по результатам, по достижениям, по уровню спортсменам, хоккей в нашей стране – вид спорта номер 1.

– Есть ли у вас значок ЗМС?

– Мне еще не давали. Надо спросить у ребят. (Михаил ЗИСЛИС)

Полностью интервью Киселевича