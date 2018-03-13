Аркадий Ротенберг: "Первые результаты новой программы подготовки ждем через 2-3 года"

Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг рассказал о новой программе подготовки хоккеистов и отметил, что первые результаты руководство будет ждать через 2-3 года.

– Национальная программа подготовки хоккеистов – уникальный продукт Федерации хоккея России, – цитирует официальный сайт ФХР Ротенберга. – Это методики для тренеров, руководителей хоккейных школ, методистов, они так же будут полезны и родителям юных хоккеистов. Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих под собой более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение 2-3 ближайших сезонов.

Программа будет называться "Красная машина". "Она включает в себя пособие, раскрывающее новую философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собрано большое количество базовых хоккейных упражнений по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определенному возрасту: от 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока", – говорится в сообщении на сайте.