13:45 | Хоккей — Россия

Анисимов вошел в состав правления ФХР

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Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов включен в состав правления Федерации хоккея России (ФХР), сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Андрей Сафронов и Юрий Нагорных покинули ФХР.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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hrenobl68

Давно пора было вместо Сафронова ввести в правление хоккейного человека того же Анисимова или Морозова.

18:11