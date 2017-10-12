Анисимов вошел в состав правления ФХР

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов включен в состав правления Федерации хоккея России (ФХР), сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Андрей Сафронов и Юрий Нагорных покинули ФХР.
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Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов включен в состав правления Федерации хоккея России (ФХР), сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Андрей Сафронов и Юрий Нагорных покинули ФХР.
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Давно пора было вместо Сафронова ввести в правление хоккейного человека того же Анисимова или Морозова.
18:11