Анисимов вошел в состав правления ФХР

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов включен в состав правления Федерации хоккея России (ФХР), сообщили "СЭ" в пресс-службе организации. Андрей Сафронов и Юрий Нагорных покинули ФХР.