Алмаз в 50 каратов назвали "70 лет отечественного хоккея"

Алмаз массой 50,44 карата, добытый в Якутии, получит имя "70 лет отечественного хоккея", информирует пресс-служба ФХР.



– 70 лет назад, в декабре 1946 года, стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, – говорится в сообщении на официальном сайте "Алросы". – С тех пор нашей национальной сборной было одержано много ярких, запоминающихся побед, хоккей стал национальной гордостью и традицией.



Текущий хоккейный сезон проходит под знаком юбилея отечественного хоккея. В связи с этим Федерацией хоккея России (ФХР) проводится целая серия мероприятий, среди которых экспозиция в музее хоккея, проведение серии ретро-матчей, праздничные мероприятия в рамках Кубка Первого канала, масштабная благотворительная акция и многое другое. Все это направлено на развитие и популяризацию хоккея в нашей стране и за ее пределами.

Новости от наших партнёров - алмазодобывающей компании "Алроса". Бриллиант "70 лет отечественного хоккея". Масса - 50,44 карата.

😱😱😱 pic.twitter.com/EtFg9tnmvz – Хоккей России (@russiahockey) 15 декабря 2016 г.