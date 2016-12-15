18:43 | ХОККЕЙ — Россия

Алмаз в 50 каратов назвали "70 лет отечественного хоккея"

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Алмаз массой 50,44 карата, добытый в Якутии, получит имя "70 лет отечественного хоккея", информирует пресс-служба ФХР.

– 70 лет назад, в декабре 1946 года, стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой, – говорится в сообщении на официальном сайте "Алросы". – С тех пор нашей национальной сборной было одержано много ярких, запоминающихся побед, хоккей стал национальной гордостью и традицией.

Текущий хоккейный сезон проходит под знаком юбилея отечественного хоккея. В связи с этим Федерацией хоккея России (ФХР) проводится целая серия мероприятий, среди которых экспозиция в музее хоккея, проведение серии ретро-матчей, праздничные мероприятия в рамках Кубка Первого канала, масштабная благотворительная акция и многое другое. Все это направлено на развитие и популяризацию хоккея в нашей стране и за ее пределами.

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