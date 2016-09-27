Алексей Касатонов: "Завтра проведем встречу с представителями Зала хоккейной славы НХЛ"

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов подчеркнул, что Лига легенд хочет перенять у североамериканских коллег все самое лучшее, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По его словам, завтра должна состояться рабочая встреча с представителями Зала хоккейной славы.

- Завтра будет рабочая встреча с представителями Зала хоккейной славы НХЛ, - сказал Касатонов. - На территории Парка легенд тоже есть Зал славы, и мы хотим взять у коллег все лучшее.

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