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Александр Якушев: "Без Канады и США любой турнир неполноценен"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, который принял участие в переговорах с Гэри Бэттменом о сотрудничестве в рамках Лиги легенд, уверен, что участие канадцев и американцев привлечет большее внимание к лиге, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Он надеется, что руководство НХЛ даст согласие.

- В этом году состоялся первый розыгрыш Лиги легенд, но мы понимаем, что без Канады и США любой турнир неполноценен, - сказал Якушев. - Участие звезд Канады и США привлечет к Лиге больше внимания и посещаемости. Даст бог, чтобы после этой встрече руководство НХЛ дало согласие.

Буре, Касатонов, Ларионов и Якушев обсудили сотрудничество Лиги легенд с НХЛ 

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