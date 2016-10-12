Александр Поляков: "Открытие центра подготовки судей приведет к появлению новых арбитров в России"

Федерация хоккея России открыла в Москве первый филиал Центра подготовки судей. Глава департамента судейства КХЛ Александр Поляков рассказал о работе нового центра, отметив, что его открытие приведет к появлению новых арбитров в России.

– Это очень большой шаг в создании структуры судейства в России, который приведет к появлению новых судей в нашей стране. С нашей стороны стоят очень большие задачи: например, подготовка учебно-методической литературы, присваивание категории судьям. Будет создана большая судейская база в России, где мы соберем базу по судьям, которой будем пользоваться, чтобы фиксировать их прогресс. Мы шли к этому давно и планируем развиваться с каждым годом и охватить не только Москву, но также порядка семи городов, например, Питер, Челябинск. В Москве мы планируем занятия в течение всего сезона, два-три раза в месяц. Преподавать будут судьи и инспекторы КХЛ, работники ФХР и КХЛ, которые руководят судейством, а также ветераны хоккея. Эти занятия будут бесплатными. Планируем, что у нас будет базовая программа, рассчитанная на 72 часа. Будут приглашаться специалисты разных областей, например, психологии. Важно, что мы будем продвигать и женское судейство, – отметил Поляков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)