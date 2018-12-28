Александр Кожевников: "Зимин был потрясающим человеком и настоящим спартаковцем"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" рассказал о Евгении Зимине. Двукратный олимпийский чемпион, под руководством которого Кожевников играл в составе "Спартака", скончался сегодня на 72-м году жизни.

– Ушел выдающийся человек, хороший тренер, порядочный, – отметил Кожевников. – Первый человек, который забил канадцам гол. Легендарная личность! Хотя как-то подзабытая... Но Женя не любил пафос. Работал на телевидении, умел вести репортаж. Мне повезло с ним поработать, он был у меня тренером. Я в шоке, для меня и для всего спорта это огромная потеря. У многих болельщиков "Спартака" и всей России Женя останется в памяти как величайший игрок.



– Каким он был тренером?



– Он был мягким. Первым, кто запустил такие понятия, как свобода отношения к своему делу, раскрепощенность. Он всем доверял. Не так важно, что ты делаешь, но ты должен быть готов к игре. На сборах часто отпускал... Отношение было замечательным. Многие, и я в том числе, не понимали этого, но потом я все уже понял. Зимние пришел в трудное время в "Спартак", поднял его с восьмого или девятого места на четвертое. Он был потрясающим человеком и настоящим спартаковцем.

Зимин – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира известен тем, что забросил первую шайбу в Суперсерии-1972. Также Зимин дважды выигрывал Олимпиаду и был одним из главных действующих лиц в "Спартаке", вырывавшем чемпионство у ЦСКА. (Игорь Новиков)

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