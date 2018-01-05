Зыков примет участие в Матче звезд АХЛ

Нападающий "Шарлотт Чекерс" Валентин Зыков был выбран АХЛ для участия в Матче звезд, сообщает клубная пресс-служба. Мероприятие состоится в Ютике 29 января.
Напомним, что в текущем сезоне АХЛ 22-летний игрок провел 29 игр, забросил 19 шайб и отдал девять результативных передач. Зыков лидирует в гонке снайперов Лиги.
[NEWS] Valentin Zykov has been selected to the 2018 @TheAHL All-Star Classic– Charlotte Checkers (@CheckersHockey) 4 января 2018 г.
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