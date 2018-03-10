Зыков оформил дубль и упрочил лидерство в списке снайперов АХЛ

Российский нападающий "Шарлотт" Валентин Зыков признан первой звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с "Хартфордом" (4:3). Форвард набрал 3 (2+1) очка и продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги. У Зыкова теперь 30 заброшенных шайб – на пять больше, чем у ближайших преследователей.