Зыков оформил дубль и упрочил лидерство в списке снайперов АХЛ

Российский нападающий "Шарлотт" Валентин Зыков признан первой звездой матча регулярного чемпионата АХЛ с "Хартфордом" (4:3). Форвард набрал 3 (2+1) очка и продолжает лидировать в списке лучших снайперов лиги. У Зыкова теперь 30 заброшенных шайб – на пять больше, чем у ближайших преследователей.
Missed you @LWallmark pic.twitter.com/Ds0fDQPmw5– Charlotte Checkers (@CheckersHockey) 10 марта 2018 г.
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ростовский свин
Упёртый русский..не прав ты, статистика вещь упрямая у каролины 9 игроков набрали от 23 до 53 очков,теревяйнен53, у,ахо 52,скинер 40,уильямс 44 ,линдхольм 36 ,раск 28, стаал 36; а что мы имеем у пиджаков и дяволов? холл 74,хишир 43,еще кто то 40....дальше у всех нет и 30 очков , у пиджаков - панарин 60,дюбуа 37,бьоркстранд 35 - дальше до 30 недотягивают.Вывод такой у каролины хорошее топ 9 нападение,даже лучше чем у прямых конкурентов -джнрси и коламбуса,дьяволов тянет холл и вртарь хороший шнайдер , вовремя выменяли у анахайма сильного защитника первой пары ватанена,отдав очень перспективного хенрика -который сеййчас круто играет, коламбус вообще тащит бобровский...Каролине как раз не хватает хорошего вратаря,я уверен играй бобр в каролине - они бы вышли в плов с запасом, а коламбус с баффало -боролся бы за драфт пики,даже не помышляя о плове, есть вопросы к вратарям и к тренеру -почему он например не наиграл большинство? С хо , скинером, ставлом и теравяйненом с хэнифином - даже по именам не самая плохая спецбригада.
18:38
Vasek
Упёртый, слухай, я лишь перечислил общеизвестные недостатки Зыкова. Причин может быть больше. Например то, что основная четверка вингеров Каролины (Скинер, Ахо, Деревяйнен, Уильямс) суммарно пропустили 4 игры (все Ахо). В топ-6 тогда, понятно, поднимали кого-то из нижних звеньев. Ниже топ-6 Зыкову делать нечего. Вон Щербак, Голдобин тоже неплохи в АХЛ, но в НХЛ теряются. Поколение уж такое, сплошь середняки у нас. По хорошему Зыкову надо ехать в КХЛ, 3 года в АХЛ это много. Кмк, если на третий год не получилось в НХЛ пробиться, то уже не получится (Войнов защитник, их дольше развивают в минорах). А там глядишь, как Дадонов вернется. Или Хохлачев, судя по циферкам, в КХЛ прогрессирует. Не удивлюсь, если по окончанию сезона в КХЛ, поедет в Бостон, но туда сейчас трудно будет пробиться, очередь в основу. Ну или забудет об НХЛ навсегда. Ещё Педан наверняка вернется, а жаль, Пенс он нравится, вполне может в следующем году место 6-7 дефа получить.
14:45
Упёртый русский
Ростовский. Посмотрел я несколько матчей Каролины после такой рекламы Игоря. Из всех, кого ты назвал, только Ахо перспективен, может стать топом в будущем. Все остальные - средние игроки плюс-минус, но не выше. Ну какой из Теравайнена топ? Не смеши. У Скинера всего 40 очей и -25 ноне. Как то начал то неплохо в своё время, но совсем не растёт. В матчах, что видел, был совсем незаметен. Некому в Каролине играть на топовом уровне. Там не только вратарь, там топовый снайпер и бомбардир нужен. Ну так он много кому нужен. Да и защита у них средненькая пока. Славин неплох, Ханифин возможно перспективен. Ну и всё на этом. Может, другой тренер их и раскроет... Посмотрим.
13:33
ростовский свин
нормальный у каролины подбор игроков - ахо и теравяйнен играют на полутоповом уровне -оба за 50 очков уже набрали каждый,элиас линдхольм хороший игрок , скинер , стаал -не слишком удачный сезон проводит -но причина существенная - по ходу сезона умерла малолетняя дочь..каролине элиментарно не хватает опыта -ну и возможно тренерские косяки -но все равно команда на грани плова, убери бобра из коламбуса и все -он опустится еще ниже каролины.Генменеджера правильно уволили -он вратарскую проблему не мог решить сколько лет...летом каролина будет активная на рынке свободных агентов - денег много пот кепкой - поэтому нужен амбициозный менеджер...Зыков свой шанс получит...на месте тренера каролины я бы его уже попробывал в основе,питерс доиграется -что будет отправлен вслед за френсисом.
13:06
Упёртый русский
Васек. Просто в Каролине - посредственный тренер и менеджмент. Основная команда полна дуболомов и неумех, в ПО тащить её некому, а лучшего снайпера фарма даже в основе не пробуют... Ну Генменеджера сняли, до Питерса доберутся летом, а там и Зыкову продохнуть дадут!
12:52
1st~Tornado
Vasek сейчас уже не выиграет
12:44
Vasek
shurikfromkaragay? Почему его в основу не вызывают? -------------- не умеет играть без шайбы и в обороне не отрабатывает. Этакий Наиль Якупов для бедных. Якупов бы тоже выиграл гонку снайперов в АХЛ, а толку?
11:10
shurikfromkaragay
Почему его в основу не вызывают?
10:24