06:20 | Хоккей — НХЛ

Звездные конкурсы НХЛ. Главное

Суббота. Тампа. Александр ОВЕЧКИН стал победителем конкурса на силу броска в рамках звездного уикенда НХЛ. Фото USA Today
Суббота. Тампа. Александр ОВЕЧКИН стал победителем конкурса на силу броска в рамках звездного уикенда НХЛ. Фото USA Today
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В Тампе прошло мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ​. Хоккеисты выявил лучших из лучших в шести различных дисциплинах.

КОНКУРС НА СКОРОСТЬ

Победителем, как и год назад, стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. 21-летний канадец преодолел дистанцию за 13,545 секунды и в награду получит 25 тысяч долларов.

Второе место занял Брейден Пойнт из "Тампа-Бэй" с результатом 13,579 секунды, а замкнул тройку лучших Джек Айкел из "Баффало" - 13,828.

КОНКУРС РАСПАСОВЩИКОВ

Нападающий "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело стал победителем. 28-летний канадец прошел дистанцию за 46,6 секунды. 

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров показал результат 1 минута 39,5 секунды и занял предпоследнее седьмое место. 

КОНКУРС ВРАТАРЕЙ

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери стал победителем конкурса вратарей в рамках Матча звезд НХЛ. 33-летний канадец отразивший 14 подряд бросков по своим воротам. 

Россиянин Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" пропустил 3 шайбы, а лучшая серия сэйвов равнялась трем.

КОНКУРС КОНТРОЛЯ ШАЙБЫ

Победителем стал Джонни Годро из "Калгари", который преодолел дистанцию за 24,65 секунды. Второе место занял Джон Таварес из "Айлендерс" - 28,242 секунды, а замкнул тройку лучших Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 29,22 секунды.

КОНКУРС НА СИЛУ БРОСКА

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска. В первой попытке он бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.

Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа"​ - 97,6 миль/час.

КОНКУРС НА ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ

Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер выиграл конкурс на точность бросков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 20-летний американец поразил все мишени за 11,136 секунды.

Второе место занял Брайан Бойл из "Нью-Джерси", справившийся за 11,626 секунды, а замкнул тройку лучших Джеймс Нил из "Вегаса", которому потребовалось 14,262 секунды.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

Теоретически, Марнер мог бы составить конкуренцию Гудро в контроле.

08:57

fifa_guru

Маршанд в матче Звезд?)) вроде от Бостона Раск должен был быть... свистят, не любят Крыса и в Тампе

08:08