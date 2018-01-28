Звездные конкурсы НХЛ. Главное

В Тампе прошло мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ. Хоккеисты выявил лучших из лучших в шести различных дисциплинах.
КОНКУРС НА СКОРОСТЬ
Победителем, как и год назад, стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. 21-летний канадец преодолел дистанцию за 13,545 секунды и в награду получит 25 тысяч долларов.
Второе место занял Брейден Пойнт из "Тампа-Бэй" с результатом 13,579 секунды, а замкнул тройку лучших Джек Айкел из "Баффало" - 13,828.
DEFENDING CHAMP.#NHLAllStar pic.twitter.com/rd1xww8VlS– NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 28 января 2018 г.
КОНКУРС РАСПАСОВЩИКОВ
Нападающий "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело стал победителем. 28-летний канадец прошел дистанцию за 46,6 секунды.
Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров показал результат 1 минута 39,5 секунды и занял предпоследнее седьмое место.
Pietrangelo takes home the title with this clean, crisp, run. pic.twitter.com/umsbtKB7r4– St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 января 2018 г.
КОНКУРС ВРАТАРЕЙ
Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери стал победителем конкурса вратарей в рамках Матча звезд НХЛ. 33-летний канадец отразивший 14 подряд бросков по своим воротам.
Россиянин Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" пропустил 3 шайбы, а лучшая серия сэйвов равнялась трем.
КОНКУРС КОНТРОЛЯ ШАЙБЫ
Победителем стал Джонни Годро из "Калгари", который преодолел дистанцию за 24,65 секунды. Второе место занял Джон Таварес из "Айлендерс" - 28,242 секунды, а замкнул тройку лучших Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 29,22 секунды.
КОНКУРС НА СИЛУ БРОСКА
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска. В первой попытке он бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.
Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа" - 97,6 миль/час.
SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41– NHL (@NHL) 28 января 2018 г.
КОНКУРС НА ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ
Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер выиграл конкурс на точность бросков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 20-летний американец поразил все мишени за 11,136 секунды.
Второе место занял Брайан Бойл из "Нью-Джерси", справившийся за 11,626 секунды, а замкнул тройку лучших Джеймс Нил из "Вегаса", которому потребовалось 14,262 секунды.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Эдмонтон Ойлерз
- Сент-Луис Блюз
- Никита Кучеров
- Алекс Пьетранджело
- Коннор Макдэвид
- Джек Айкел
- Брэйден Пойнт
Весёлый©
Теоретически, Марнер мог бы составить конкуренцию Гудро в контроле.
08:57
fifa_guru
Маршанд в матче Звезд?)) вроде от Бостона Раск должен был быть... свистят, не любят Крыса и в Тампе
08:08