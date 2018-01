Звездные конкурсы НХЛ. Главное

В Тампе прошло мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ​. Хоккеисты выявил лучших из лучших в шести различных дисциплинах.

КОНКУРС НА СКОРОСТЬ

Победителем, как и год назад, стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. 21-летний канадец преодолел дистанцию за 13,545 секунды и в награду получит 25 тысяч долларов.

Второе место занял Брейден Пойнт из "Тампа-Бэй" с результатом 13,579 секунды, а замкнул тройку лучших Джек Айкел из "Баффало" - 13,828.

КОНКУРС РАСПАСОВЩИКОВ

Нападающий "Сент-Луиса" Алекс Пьетранджело стал победителем. 28-летний канадец прошел дистанцию за 46,6 секунды.

Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров показал результат 1 минута 39,5 секунды и занял предпоследнее седьмое место.

Pietrangelo takes home the title with this clean, crisp, run. pic.twitter.com/umsbtKB7r4 – St. Louis Blues (@StLouisBlues) 28 января 2018 г.

КОНКУРС ВРАТАРЕЙ

Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери стал победителем конкурса вратарей в рамках Матча звезд НХЛ. 33-летний канадец отразивший 14 подряд бросков по своим воротам.

Россиянин Андрей Василевский из "Тампа-Бэй" пропустил 3 шайбы, а лучшая серия сэйвов равнялась трем.

Your browser does not support iframes.

КОНКУРС КОНТРОЛЯ ШАЙБЫ

Победителем стал Джонни Годро из "Калгари", который преодолел дистанцию за 24,65 секунды. Второе место занял Джон Таварес из "Айлендерс" - 28,242 секунды, а замкнул тройку лучших Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" - 29,22 секунды.

Your browser does not support iframes.

КОНКУРС НА СИЛУ БРОСКА

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин выиграл конкурс на силу броска. В первой попытке он бросил шайбу со скоростью 98,8 миль/час, а во второй - 101,3 миль/час. Он стал первым нападающим, кому удалось выиграть данный конкурс за последние 16 лет.

Второе место занял Пи.Кей. Суббан из "Нэшвилла", бросивший шайбу со скоростью 98,7 миль/час со второй попытки, а замкнул тройку лучших в данном виде программы Йон Клингберг из "Далласа"​ - 97,6 миль/час.

КОНКУРС НА ТОЧНОСТЬ БРОСКОВ

Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер выиграл конкурс на точность бросков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 20-летний американец поразил все мишени за 11,136 секунды.

Второе место занял Брайан Бойл из "Нью-Джерси", справившийся за 11,626 секунды, а замкнул тройку лучших Джеймс Нил из "Вегаса", которому потребовалось 14,262 секунды.