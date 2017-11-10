Зукер, Дубник и Бойл - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Миннесоты" Джейсон Зукер, оформивший свой первый хет-трик в карьере в матче с "Монреалем" (3:0).

Второй звездой стал голкипер "Миннесоты" Деван Дубник, отразивший 41 бросок по своим воротам, а замкнул тройку лучших нападающий "Нью-Джерси"​ Брайан Бойл, у которого был выявлен хронический миелоидный лейкоз, забросивший первую шайбу в сезоне.