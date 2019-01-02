Зрители "Зимней классики" пожаловались на нехватку еды и алкоголя во время матча

Болельщики "Чикаго" и "Бостона", посетившие матч "Зимней классики" на стадионе "Норт Дам" (4:2 в пользу "Медведей") пожаловались в социальных сетях на организацию встречи. Напомним, что на арене собралось более 76 тысяч зрителей.

Зрители сообщили, что организаторы не рассчитали количество еды, которая закончилась уже в первом перерыве, а также на нехватку алкогольных напитков. Отметим, что стадион принадлежит университету Норт-Дам и на нем выступает местный футбольный клуб. Во время университетских игр продажа алкоголя на арене запрещена.

Обзор "Зимней классики-2019". Видео

Матч "Чикаго" - "Бостон" стал вторым по посещаемости в истории НХЛ