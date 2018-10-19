07:23 | Хоккей — НХЛ

Златан Ибрагимович дал старт матчу "Лос-Анджелес" - "Аризона". Видео

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Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принял участие в церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ"Лос-Анджелес" - "Айлендерс"​. 37-летний швед перед стартом встречи поприветствовал игроков команд и произвел первое символическое вбрасывание.

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