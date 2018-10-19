Златан Ибрагимович дал старт матчу "Лос-Анджелес" - "Аризона". Видео

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принял участие в церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ​ "Лос-Анджелес" - "Айлендерс"​. 37-летний швед перед стартом встречи поприветствовал игроков команд и произвел первое символическое вбрасывание.