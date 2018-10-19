Златан Ибрагимович дал старт матчу "Лос-Анджелес" - "Аризона". Видео

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович принял участие в церемонии перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" - "Айлендерс". 37-летний швед перед стартом встречи поприветствовал игроков команд и произвел первое символическое вбрасывание.
Zlatan says this game can officially begin.– LA Kings (@LAKings) 19 октября 2018 г.
Thanks, @Ibra_official ⚽️ 🙌#GoKingsGo pic.twitter.com/g2y2JSelA3
“You’re welcome, LA Kings.” - Zlatan, probably pic.twitter.com/MhnC5T31dG– LA Kings (@LAKings) 19 октября 2018 г.
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